Addio a Gianpaolo Donzelli, il ‘medico dei bambini’ del Meyer

(Adnkronos) – Il medico Gianpaolo Donzelli, neonatologo e pediatra di grande fama, figura di spicco della storia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è morto all’età di 78 anni nella serata di giovedì 8 gennaio nel capoluogo toscano. I funerali, come riporta l’Adnkronos, si terranno domani, sabato 10 gennaio, alle ore 15.00, nella Basilica di San Miniato al Monte a Firenze. Il professor Donzelli è stato presidente della Fondazione Meyer dal 2015 al 2023 e in precedenza, dal 2000, aveva seguito la nascita della stessa Fondazione ideata per supportare l’ospedale pediatrico.

La notizia della scomparsa del “medico dei bambini”, come era affettuosamente definito, è stata diffusa dalla Fondazione dell’ospedale pediatrico Anna Meyer con il suo presidente Marco Carrai (succeduto a Donzelli), il segretario generale Alessandro Benedetti, il Consiglio di amministrazione, insieme al direttore generale dell’Aou Meyer Irccs, Paolo Morello. “Gianpaolo con il suo sorriso, la sua amicizia, la sua professionalità e competenza insieme alla sua sensibilità e il suo amore ha lasciato un ricordo indelebile – si legge in un messaggio di cordoglio . che rimarrà nella storia dell’ospedale e della Fondazione di cui è stato ineguagliato animatore. La cura che ha avuto per i suoi piccoli pazienti, per la Fondazione e per ciascuno di noi non potrà essere mai dimenticata”.

Nato a Rovigo il 12 novembre 1947, Gianpaolo Donzelli si laurea in medicina presso l’Università degli Studi di Bologna e consegue la specializzazione in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze. Dal 1973 al 1975 lavora nel pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. Dal 1975 al 1977 dirige la clinica pediatrica dell’ospedale di Tosamaganga in Tanzania. Dal 1978 al 1981 è ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Dal 1982 al 2018 è stato prima ricercatore e poi professore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze ed aveva svolto attività come neonatologo al Meyer. Ha ricoperto diverse cariche, tra cui: presidente della Società Italiana di Medicina Perinatale, coordinatore del Centro Malattie Pediatriche della Regione Toscana, presidente della Fondazione Meyer, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. E’ stato socio di Fondazione CR Firenze dal 2017 e poi membro del Consiglio di amministrazione.

Donzelli ha pubblicato volumi scientifici su tematiche medico-biologiche e psicologiche e 512 articoli su riviste internazionali e nazionali. Ha pubblicato la raccolta di poesie “Stupore della nascita – The Wonder of Birth” (Passigli, 2012), adottato dalla Harvard Medical School di Boston, e partecipato al film “Vaccini. 9 lezioni di scienza” (2019), diretto da Elisabetta Sgarbi). È stato curatore della collana di libri “La cura” per La nave di Teseo. Tra le sue pubblicazioni: “Neurologia del neonato (Utet), “Guida ai sevizi pediatrici” (Nuova Italia Scientifica), “Qualiy Assurance in Perinatal Care” (Elsevier), “L’assistenza perinatale in Italia” (Simp), “Crescita del bambino e prevenzione dell sue malattie” (Nicomp), “La salute del bambino: dalla fecondazione all’adolescenza” (Nicomp), “La medicina narrativa in pediatria – Come le storie ci aiutano a capire la malattia (Seid). (di Paolo Martini)

