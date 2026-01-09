Tech, Ces 2026: la visione di Samsung? Il Tv diventa assistente proattivo

All’edizione 2026 del Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, la fiera tecnologica di consumo più grande e importante al mondo, Samsung ha presentato una nuova visione dell’intelligenza artificiale: una tecnologia capace di comprendere le persone e adattarsi alle loro vite offrendo esperienze sempre più significative di visione e ascolto. Al centro dell’offerta 2026 c’è Vision Ai Companion che trasforma il Tv in un assistente proattivo capace di suggerire contenuti personalizzati e ottimizzare automaticamente immagine e suono in base all’ambiente e al tipo di contenuto.