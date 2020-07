Stock Napoli fa ripartire lo shopping nell’era post Covid 19

A Nola gli “Stati Generali” dello stoccaggio e vendita merci. Prezzi bassissimi per contrastare la stasi del mercato e dare nuova linfa al commercio paralizzato dal Coronavirus

Sarà l’Holiday Inn del centro commerciale Vulcano Buono a Nola (via Boscofangone) ad ospitare la prima edizione di Stock Days, la tre giorni in programma dall’1 al 3 luglio 2020 (dalle 10 alle 18) sulla vendita a stock delle merci a cura di Stock Napoli Srl.

“Il Covid 19 ha letteralmente paralizzato il commercio – spiega l’amministratore unico di Stock Napoli Raffaele Carrese –. Bisogna trovare il modo per detronizzare la paura, che ci fa rinunciare a spendere. Io credo che davanti ad un prezzo bassissimo, l’acquisto è assicurato. Stock Napoli è proprio questo: la possibilità di comprare il prodotto che cercavi al prezzo che volevi”. Abbigliamento, calzature e articoli mare per bambini, arredamento ma anche casalinghi e prodotti per l’igiene. Durante la tre giorni si potrà visionare tutto questo e molto altro e comprendere come funziona il mondo dello stock.

L’evento, organizzato nel rispetto della normativa anti Covid e quindi utilizzando i presidi di sicurezza, evitando assembramenti, è rivolto a tutti i rivenditori al dettaglio o all’ingrosso, ed è a ingresso gratuito (a numero chiuso). Per partecipare basta consultare il sito www.stocknapoli.com e compilare un form. Info tel: 3925687513

Stock Napoli è un’azienda partenopea a carattere familiare gestita dai fratelli Carrese. Amministratore unico è Raffaele, mentre Francesco Carrese è il responsabile del marketing (l’azienda è presente su diversi social network, da Facebook a Instagram, fino a Linkedin), coadiuvati da Antonio Carrese. Nata nel gennaio 2018 è un’azienda giovane che mira ad affermarsi anche sul mercato europeo e internazionale. Stock Napoli acquista le sue merci attraverso aste doganali, o da rimanenze di aziende italiane e europee, perché, come afferma l’amministratore unico Raffaele Carrese: “Dare una nuova vita ai prodotti attraverso prezzi contenutissimi è l’obiettivo dell’azienda, che si distingue per proporre stock cosiddetti ‘continuativi’, come quelli legati all’abbigliamento dei bambini affiancati a stock veri e propri, ovvero momentanei. Costruire con i clienti solidi rapporti personali è il nostro marchio di fabbrica. Nel futuro vorremmo aprirci anche ad una clientela internazionale”.