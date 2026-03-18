Giovanni Bernabei: tra cinema, TV e le novità sul set di Don Matteo

Giovanni Bernabei, grande professionista persona di spessore e cultura che piacevolmente si intrattiene in un ‘ intervista sincera e profonda.

Giovanni Bernabei, produttore e professionista del settore audiovisivo italiano, ha svelato alcune anticipazioni sul set di Viola, tra cui il fatto che l’attore Can Yaman è stato sostituito da un nuovo attore argentino. Ha inoltre condiviso curiosità sul cast di Don Matteo, che quest’anno accoglie un nuovo interprete. L’incontro è avvenuto sotto l’egida del suo grande amico Antonio Di Giovanni, con la regia di Errico Marrazzo.

Alla mia domanda su cosa abbia ereditato caratterialmente e professionalmente dal padre, Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai e fondatore di Lux Vide, Giovanni ha risposto che la lettura e l’attenzione alla cultura sono state la base della sua formazione e della sua visione professionale.

Ruolo in Lux Vide

Insieme ai fratelli Luca, attuale CEO, e Matilde, fondatrice e presidente onorario, Giovanni porta avanti l’eredità della casa di produzione di famiglia, nota per successi internazionali come Don Matteo e Doc. La gestione della casa di produzione combina la continuità artistica e gestionale con l’innovazione richiesta dal mercato televisivo e cinematografico contemporaneo.

Gestione dell’eredità paterna

Giovanni si occupa attivamente della memoria e del patrimonio culturale del padre, curando la presentazione dei diari politici e delle memorie di Ettore Bernabei in festival e rassegne culturali, contribuendo così a valorizzare la storia della televisione italiana.

Presenza nel settore

Partecipa come esperto e ospite a importanti eventi cinematografici e televisivi, tra cui l’Ariano International Film Festival, dove ha parlato della sua carriera, della storia della televisione italiana e della missione di Lux Vide.

Contesto aziendale

Recentemente, Lux Vide ha vissuto la fase di transizione entrando a far parte del gruppo internazionale Fremantle, pur mantenendo la continuità gestionale della famiglia Bernabei, a testimonianza di un equilibrio tra tradizione e innovazione nel panorama audiovisivo italiano.