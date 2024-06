Il 30 giugno alle 19:00 il vernissage di Cannilovismo, la prima personale di Ozkar Write

Domenica 30 giugno 2024 presso la sala interna del Textures di Airola (BN) alle 19:00, aprirà la prima mostra personale di Ozkar Write (al secolo Roberto Rosati): “Cannilovismo”.

Roberto, copywriter presso un’agenzia di comunicazione napoletana, non ha mai trascurato la sua vena creativa spaziando dalla scrittura alla pittura, passando per illustrazione classica e digitale, alimentando costantemente Ozkar Write – il suo alter ego – che lascia libero di esprimersi con strumenti che vanno dal semplice tratto di penna su un foglio di carta stropicciato alla spatolina su una tela o una bomboletta spray su un muro.

Il termine “Cannilovismo”, il titolo che dà il nome alla mostra, coniato dall’artista fondendo assieme le parole cannibalismo e love, è anche stato utilizzato dell’azienda milanese Daimon Society, che ha scelto un’illustrazione per realizzare un’iconica t-shirt e per dare il via alla sua collezione streetwear, condividendo l’idea di base che l’arte non debba essere circoscritta in un ambiente esclusivo, anzi possa essere un modo come un altro per dare sfogo alla propria libertà di espressione, partendo proprio da ciò che quotidianamente indossiamo, come appunto i capi di abbigliamento.

A seguito di un percorso formativo personale e artistico Ozkar Write è arrivato alle rappresentazioni grafiche delle illustrazioni che fanno parte della mostra, seguendo il mantra “fai ciò che ti piace”, costruendo palazzi addossati l’uno sull’altro e costellandoli di immagini di nudi femminili, arrivando poi a voler dare un senso di denuncia sociale ai suoi lavori, ovvero l’annosa questione della mercificazione del corpo.

La mostra “Cannilovismo” sarà visitabile a partire da domenica 30 giugno dalle ore 19:00 (al vernissage l’artista sarà presente e realizzerà dei disegni in estemporanea), fino a sabato 31 agosto 2024 presso la sede del Textures di Airola (BN) in via Sorlati 9, durante tutti gli eventi del Textures o su prenotazione inviando un messaggio su Instagram o Messenger sui profili social o inviando una mail a [email protected].

Per restare aggiornati sui numerosi e interessanti eventi settimanali del Textures Collettiva vi invitiamo a seguire i profili social.