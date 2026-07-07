Gli inganni di Pandora di Eva Cantarella: alle origini delle discriminazioni di genere nella Grecia antica

Molte delle idee che hanno influenzato per secoli il ruolo delle donne nella società affondano le loro radici nel mondo antico. Comprendere quelle origini significa anche capire meglio il presente. Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica di Eva Cantarella è un saggio che affronta proprio questo tema, offrendo uno sguardo storico e culturale sulle basi della disparità di genere.

Partendo dalla mitologia e dalle strutture sociali della Grecia antica, il libro ricostruisce il modo in cui si sono formati stereotipi, ruoli e modelli culturali destinati a influenzare l’Occidente per secoli.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che rende quest’opera particolarmente importante è la sua capacità di mostrare come narrazioni simboliche e sistemi sociali abbiano contribuito a legittimare forme di esclusione e subordinazione femminile.

La figura di Pandora, emblematica già nel mito, diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sul rapporto tra genere, potere e costruzione culturale.

Il libro affronta temi centrali come il controllo sociale, la rappresentazione delle donne, il ruolo del diritto e l’eredità culturale che ancora oggi condiziona il dibattito contemporaneo.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è il modo in cui Eva Cantarella riesce a collegare il mondo antico alle questioni moderne, offrendo strumenti di comprensione utili anche per leggere il presente.

La scrittura è chiara, rigorosa e divulgativa, rendendo il saggio accessibile sia agli appassionati di storia classica sia a chi si interessa di studi di genere e storia culturale.

Gli inganni di Pandora è una lettura preziosa per chi vuole approfondire il legame tra passato e presente e comprendere le radici profonde di molte dinamiche sociali ancora attuali.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il percorso intellettuale e le opere di Eva Cantarella, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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