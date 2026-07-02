Bestiari del Medioevo di Michel Pastoureau: il libro che racconta il simbolismo animale nella cultura medievale

Nel Medioevo gli animali non erano soltanto parte del mondo naturale: erano simboli, metafore e strumenti di interpretazione della realtà. Bestiari del Medioevo di Michel Pastoureau accompagna il lettore in un percorso affascinante dentro questo universo ricco di significati, dove ogni creatura racchiudeva un messaggio morale, religioso o culturale.

Il libro esplora il ruolo centrale che gli animali avevano nell’immaginario medievale, mostrando come venissero rappresentati nei manoscritti, nelle opere d’arte e nella letteratura.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, l’opera offre una prospettiva originale su un’epoca in cui la distinzione tra realtà e leggenda era molto più sfumata di quanto siamo abituati a pensare oggi.

Leoni, lupi, unicorni, draghi e molte altre creature diventano protagonisti di un racconto che intreccia storia, arte, religione e antropologia.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è la capacità di mostrare come il rapporto tra uomo e animale fosse profondamente simbolico, e come questo influenzasse la visione del mondo medievale.

Michel Pastoureau affronta temi universali come la paura, il potere, la purezza, il caos e la conoscenza, attraverso l’analisi di immagini e significati che hanno attraversato i secoli.

La forza del libro sta nel suo approccio divulgativo ma rigoroso, che rende accessibili concetti complessi anche a chi non è specialista di storia medievale.

La scrittura è chiara, elegante e coinvolgente, ideale per chi ama la storia culturale e i saggi che aprono nuove prospettive sul passato.

Bestiari del Medioevo è una lettura perfetta per chi è affascinato dal simbolismo, dall’arte medievale e dalle connessioni tra uomo, natura e immaginario.

L’autore del libro è Michel Pastoureau, storico francese tra i maggiori esperti di simbolismo, araldica e storia culturale del Medioevo.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

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