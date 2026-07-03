Dammi mille baci veri di Eva Cantarella: amore, passioni e relazioni nell’antica Roma

Quando si pensa all’antica Roma, l’immaginario collettivo si concentra spesso su imperatori, guerre e conquiste. Eppure, dietro la grande storia, esisteva una vita quotidiana fatta di relazioni, passioni, legami familiari e desideri. Dammi mille baci veri. Uomini e vere donne nell’antica Roma di Eva Cantarella offre proprio questo sguardo: una prospettiva intima e culturale sulla società romana.

Il libro porta il lettore dentro la dimensione privata dell’antichità, mostrando come uomini e donne vivevano l’amore, il matrimonio, la sessualità e il rapporto con il corpo in una delle civiltà più influenti della storia.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che rende questo saggio particolarmente interessante è la capacità di far emergere il lato umano dell’antica Roma, spesso oscurato dai grandi eventi politici e militari.

Eva Cantarella esplora il modo in cui norme sociali, diritto e cultura influenzavano profondamente la vita personale, restituendo un quadro ricco e complesso.

Il libro affronta temi universali come l’amore, il desiderio, il potere nelle relazioni, il ruolo delle donne e le convenzioni sociali, dimostrando quanto alcuni interrogativi siano ancora attuali.

Uno degli aspetti più affascinanti dell’opera è la sua capacità di rendere accessibile il mondo antico, mostrando quanto la vita privata dei romani possa ancora parlare al presente.

La scrittura è chiara, elegante e divulgativa, perfetta per chi ama la storia raccontata attraverso le persone e le emozioni.

Dammi mille baci veri è una lettura ideale per chi è appassionato di storia antica, cultura classica e saggi che intrecciano società, relazioni e vita quotidiana.

L’autrice del libro è Eva Cantarella, storica, giurista e studiosa di fama internazionale, specializzata nella storia del diritto e della società greca e romana.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

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