DAL 5 AL 10 NOVEMBRE 2024 ALL’ARTGARAGE DI POZZUOLI ARRIVA LA VI EDIZIONE DI “IMMAGI]NA FILM FESTIVAL”

Una settimana di proiezioni, incontri, workshop, performance e mostre a ingresso libero per il Festival che divulga l’arte della “dance for camera”

Giunge alla VI edizione “Immagi]na Film Festival” che avrà luogo dal 5 al 10 novembre 2024 in ArtGarage a Pozzuoli (Via Bognar, 21) concentrandosi principalmente sull’interazione tra la danza e le tecniche del cinema, esplorando le possibilità e i confini di queste forme d’arte. La kermesse di video danza e film sperimentali, a ingresso libero, è organizzata e promossa da ArtGarage, il centro di produzione delle arti performative contemporanee che da sempre si dedica, oltre alla produzione della danza, anche alla diffusione delle arti visive in ogni sua forma attraverso l’organizzazione di mostre, proiezioni, incontri, festival. Modereranno gli incontri Manuela Barbato e Giuseppe Borrone.

Il festival, suddiviso nelle due categorie “Dance for camera” (a sua volta suddivisa nelle due sottocategorie “Cortometraggi e “Documentari”) ed “Experimental Film”, accoglierà opere filmiche di grande impatto e originalità, in grado di valorizzare i talenti di registi e coreografi oltre a videomaker sperimentali provenienti da ogni angolo del mondo. Un modo per promuovere e divulgare soprattutto il linguaggio della dance for camera sempre più diffuso e utilizzato dai coreografi per lo sviluppo della propria ricerca coreografica.

La giuria di esperti sarà così composta:

– Giuseppe Borrone, Presidente di giuria, storico del cinema e direttore artistico e collaboratore per numerosi festival cinematografici – IT.

– Ariella Vidach, danzatrice e coreografa – direttrice artistica Aiep Studio.

– Francesca Magnini, direttore Artistico Balletto di Roma – Docente a contratto di Progettazione e produzione dello spettacolo dal vivo.

– Annalisa Piccirillo, ricercatrice indipendente in studi della danza e di genere.

– Dino Verga, coreografo e Maestro Internazionale membro Consiglio Accademico dell’Accademia Nazionale di Danza.

– Maria di Razza, regista, scrittrice e sceneggiatrice.

La giuria popolare sarà, invece, formata da studenti delle discipline coreutiche del Liceo Artistico Coreutico Musicale Palizzi e da giovani danzatori professionisti.

Le due giurie proclameranno i migliori video di questa edizione, assegnando anche un Premio alla memoria di Marilena Riccio, Prima Ballerina del Teatro di San Carlo e Ideatrice del Coreografo Elettronico festival precursore che ha contribuito allo sviluppo della video danza nel nostro paese.

PROGRAMMA:

Proiezioni

La sezione delle proiezioni è comprensiva di lungometraggi, medio metraggi e documentari, con l’intento di presentare al pubblico il meglio della produzione nazionale ed internazionale, tra novità e classici d’archivio. I film in concorso saranno proiettati luogo da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

Incontri

Lo spazio dedicato ai Talk sarà tenuto da Manuela Barbato, giornalista e critico di danza, per conoscere gli artisti e le tecniche cinematografiche e conoscere gli archivi coinvolgendo esperti del settore, studiosi, operatori, artisti e giornalisti per raccontare la video danza:

Giovedì 7 novembre

Ariella Vidach – Coreografa e Direttrice Artistica Aiep Studio Liceo Palizzi di Napoli

Venerdì 8 novembre

Alessandra Franco – Visual Artist

Sala Moliere ore 19.30

Sabato 9 novembre

Carlo Luglio – Regista e sceneggiatore

Sala Moliere ore 17.00

Workshop

Per promuovere la pratica e la conoscenza della dance for camera giovani ricercatori coreografi, registi sono invitati a prendere parte ai laboratori pratici per condividere le tecniche della video danza con un laboratorio di Screen Contact – Masterclass di Video danza ed embodiment dei processi creativi:

Martedì 5 e mercoledì 6 novembre

Nyko Piscopo

Giovedì 7 novembre

Fiorenza D’Alessandro

Sabato 9 novembre

Dino Verga

Performance

Durante la settimana saranno ospitate anche performance che vedono l’utilizzo delle nuove tecnologie o l’uso dell’interazione con video proiezioni come la Compagnia Ersilia Danza IT – Funa IT, la Compagnia Gruppo E-motion IT e la Compagnia Volturi FR

Venerdì 8 novembre

Compagnia Ersilia danza e Gruppo e_motion

Sala Moliere ore 20.00

Domenica 10 novembre

Serata Finale – premiazione e incontro con giovani registi

Sala Moliere ore 18.00

Mostre | Installazioni

Durante tutta la settimana negli spazi espositivi di Artgarage ci saranno installazioni interattive suono e audio e opere audio visive sempre fruibili e aperte al pubblico.

Le ultime due sezioni sono a cura “Elettronica Fest”, festival di arte multimediale.