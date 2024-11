IL MESE DI NOVEMBRE ARRIVA AL TEATRO BOLIVAR TRA SPETTACOLI, CONCERTI, STAND UP E ZELIG OPEN MIC

Da Luca Barbarossa a Vinicio Marchioni fino agli spettacoli di Carlo Amleto e Murubutu già sold out, passando per le serate dedicate alla comicità di Zelig

Dopo i successi d’inizio stagione con ospiti nazionali e internazionali del mondo del teatro e della musica, l’autunno al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, prosegue con un mese di novembre altrettanto ricco di eventi importanti e nuove partenze tra prosa, concerti, stand up e “Zelig Open Mic”.

La musica vedrà sul palco, sabato 9 novembre, Luca Barbarossa con “Cento storie per cento canzoni”, poi Murubutu & Moon Jazz Band, già sold out mercoledì 20 novembre e Isabella Turso in “Nightfall piano tour” domenica 24 novembre.

Per il teatro, in ordine cronologico, andrà in scena Federico Garcia Lorca con lo studio di Fulvio Sacco nello spettacolo “Il teatrino di Don Cristobal”, venerdì 8 novembre, e “Pinocchio”, sabato 16 novembre, primo appuntamento della rassegna “A merenda con l’arte” a cura di Martina Zaccaro con la sua Compagnia POSTER Popolare D’Avanguardia” (seguiranno “Il Gobbo di Notre Dame”, sabato 8 febbraio, e “Cenerentola”, sabato 12 aprile 2025). C’è grande attesa per l’arrivo di Vinicio Marchioni che, domenica 17 novembre, con “Tra sacro e profano”, andrà a celebrare la sua città natale.

Torna, inoltre, la Stand up con Carlo Amleto “Scherzo n° 1 Opera Prima”, domenica 10 novembre, accolto con un sold out.