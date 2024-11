Penne personalizzate: il gadget customizzato più economico ma che funziona

Vuoi fare marketing? Allora dovrai sfruttare la psicologia. Gli esperti del settore dicono che per poter ricevere bisogna prima essere pronti a dare. Proprio per questo tra le regole della pubblicità moderna c’è la distribuzione di gadget e a primeggiare tra soluzioni tech, shopper, abbigliamento ci sono loro: le penne.

Economiche, in metallo, per tablet, nella variante matita (addirittura con semi per essere piantate in giardino e fiorire): su piattaforme specializzate se ne trovano davvero di ogni tipo e proprio questa è la selezione di penne personalizzate su Gedshop che spicca per l’ottimo rapporto qualità prezzo e per la tanta varietà. Ma perché tra tutte le opzioni proprio la penna vince su tutto? Scopriamolo insieme.

Perché la penna è il gadget personalizzato più amato?

Partiamo dall’ovvietà, si tratta di un oggetto utile nella quotidianità tanto in ufficio quanto a casa e nel tempo libero. Nonostante si stia vivendo in un’epoca in cui il cartaceo sembra quasi dimenticato in favore del digitale, nelle mansioni giornaliere la realtà è diversa.

La semplicità della penna è ciò che la rende così versatile: può essere utilizzata per prendere appunti durante una riunione, per firmare documenti importanti o semplicemente per scrivere la lista della spesa.

Ma perché tra le tante opzioni di gadget promozionali, la penna si distingue come la scelta migliore?

Prezzo unitario . Rispetto ad altri articoli hanno un costo unitario molto basso, che consente alle aziende di distribuirle in grandi quantità senza pesare sul budget di marketing. Proprio per questo sono spesso usate durante eventi, fiere, congressi, open day e lanci di prodotto.

. Rispetto ad altri articoli hanno un costo unitario molto basso, che consente alle aziende di distribuirle in grandi quantità senza pesare sul budget di marketing. Proprio per questo sono spesso usate durante eventi, fiere, congressi, open day e lanci di prodotto. Possono essere adattate ai colori dell’azienda, riportare il logo, il sito web o persino un messaggio personalizzato. La varietà di stili disponibili – da quelle in plastica economiche alle versioni in metallo più sofisticate, fino alle eco-friendly – dà modo di trovare sempre l’opzione giusta per ogni target di riferimento e contesto.

Un messaggio che passa di mano in mano

La penna ha anche un altro vantaggio innegabile: tende a essere condivisa. Quante volte ci capita di prestare una penna a un collega o a un amico? Ogni volta che questo accade diffonde il messaggio del brand a un pubblico sempre più ampio. È un piccolo ma potente esempio di marketing passaparola, dove il gadget diventa veicolo di visibilità.

La combo di tradizione e innovazione

Sebbene sia uno strumento di cancelleria tradizionale, esistono oggi molte varianti moderne che la rendono perfetta persino per le aziende più tecnologiche o orientate alla sostenibilità.

Ci sono le penne con punta touch per dispositivi mobili, perfette per chi lavora in contesti digitali e ha bisogno di uno strumento versatile che funzioni sia su carta che su schermo. Chiaramente in questo caso il prezzo unitario sale un po’ ma non è certo da trascurare l’effetto wow di ricevere un dono di questo tipo!

La psicologia dietro il gadget

Non è un caso che la penna sia uno dei gadget più utilizzati nel marketing. C’è un motivo psicologico dietro la sua efficacia: regalare qualcosa di utile crea un senso di gratitudine e reciprocità. Come spiega il neuromarketing, i consumatori tendono a essere più inclini a restituire un favore, anche se inconsciamente.

Ora che conosci cosa c’è dietro, perché non sfruttare il potenziale di questo strumento semplice ma potente come una penna personalizzata?