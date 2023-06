L’Associazione Art-Waves, al fine di promuovere la cultura musicale, istituisce il contest “CALL for LIVE – Music Festival”, aperto ai musicisti di tutte le età e nazionalità.

Il Festival ti porta sul prestigioso palco del Kill Joy di Roma insieme ad Andy Bluvertigo!

Il concorso è rivolto a musicisti, cantanti, solisti, interpreti, band e compositori/autori.

Montepremi 5000 Euro + extra



Selezioni gratuite fino al 31 Luglio 2023 (ore 23:59)

Concerto: Sabato 30 Settembre 2023

Tutte le info ed il regolamento su https://www.art-waves.com/callforlive



Giuria:

Alessio Ventura (presidente di giuria) – cantautore, musicista e produttore. 4 volte al “Festival di Sanremo”, vincitore “Sanremo giovani 1994” con la band “Dhamm”, vincitore “Premio Volare” al “Festival di Sanremo 2004”. Ha partecipato a: “Festivalbar”, “Vota la voce”, “Roxy Bar”. Autore di testi e musiche per RAI e Sky. (EMI – BMG Ricordi – Airplane! Records – Musica e Rivoluzione).

M°Alessio Elia – compositore. Ha ricevuto commissioni da importanti istituzioni musicali tra cui “I Solisti della Scala di Milano”. I suoi brani sono regolarmente eseguiti in tutto il mondo: Auditorium Parco della Musica di Roma, Yamaha Concert Hall Vienna, Grand Hall dell’Accademia Liszt in Budapest, Menuhin Festival in Oslo, Arnold Schoenberg Center in Vienna, Accademia Filarmonica Romana e molti altri. (Universal Edition – Universal Music Publishing – Warner Classics).



Ilaria De Rosa – cantante, autrice, doppiatrice. Nel 2011 Debutta all’Arena di Verona con il musical “Peter Pan” musiche di Edoardo Bennato. Ha lavorato in teatro con Enrico Brignano nello spettacolo “Enricomincio da me”, successivamente in “Flashdance” ed in “Balliamo sul mondo” musiche di Luciano Ligabue. Al cinema è la voce cantata di Belle in “La Bella e la Bestia” e Dolores Madrigal in “Encanto” della Disney. Interpreta inoltre la voce di numerosi personaggi di serie trasmesse su “Disney+”. (Walt Disney Records – Cantieri Sonori – D’altro canto).