Grand tour, un itinerario artistico di Palermo attraverso i dipinti di Tommaso Chiappa

Sulle tracce del Grand tour. È l’idea di un evento, comprendente una performance, installazione site-specific e un video, intitolato appunto “Grand Tour”, che avrà come protagonista l’artista Tommaso Chiappa, venerdì 30 giugno alle ore 17 nei locali di Savoir agenzia marketing di via Empedocle Restivo, 85.

Il Grand tour è stato nei secoli XVIII e XIX il viaggio intrapreso dai filosofi, scienziati, intellettuali, artisti e aristocratici europei, per lo più attraverso la penisola italiana fino alla Sicilia, allo scopo di perfezionare la conoscenza di rovine archeologiche, monumenti antichi, opere d’arte moderna e bellezze paesaggistiche. Un viaggio che, diversamente da quello “mordi e fuggi” tipico del turismo di massa contemporaneo, stimolava nei viaggiatori l’osservazione e la passione, lo studio e la profonda comprensione della storia dei luoghi, della loro dimensione umana, sociale e culturale.

Allo stesso modo, Tommaso Chiappa nei quindici dipinti inediti ripercorre un itinerario attraverso tredici luoghi di Palermo. Il Grand tour dell’artista non consiste soltanto nell’osservare i luoghi più caratteristici della città, ma anche nel provare a meditare su alcuni concetti sociali. E trasformare la pittura in una lente di ingrandimento per osservare la realtà. Un modo diverso di calarsi nei luoghi più o meno conosciuti: da Mondello alla Vucciria, dallo Zen a San Lorenzo, dal parco della favorita a via Roma, dalla cattedrale al mercato del Capo. Panorami e personaggi colorati che si accostano ad opere più soggettive che esprimono la suggestione dei cosiddetti “non luoghi” cari all’artista.

Alcuni luoghi raffigurati sono stati dipinti en plein air, proprio come facevano gli artisti del Gran tour, creando un rapporto profondo di condivisione e dialogo con l’ambiente e le persone di qualsiasi etnia e grado sociale, che lì vivono.

Il risultato di questo lavoro, durato oltre un mese e documentato con foto e video sui Social, sarà esposto nei locali di Savoir agenzia marketing.

Nel corso dell’inaugurazione verrà presentato il video ufficiale dell’evento “Gran Tour “ e verrà presentata un’installazione site-specific permanente. Le performance saranno raccolte successivamente in un video che verrà presentato sui canali Social dell’artista.

La realtà è il tema centrale nella pittura di Chiappa. L’artista, pur inserito nell’era digitale, propone un ritorno all’osservazione diretta. Non solo per entrare in contatto con l’oggetto del proprio dipinto, ma anche per comprendere meglio la realtà frenetica, in continuo e profondo cambiamento nella quale siamo immersi. Il suo è anche un modo per lanciare un messaggio sulla funzione e sull’utilità della pittura oggi. L’arte deve riappropriarsi del territorio, ragionando su tematiche sociali in una realtà in continuo mutamento, privilegiando soprattutto gli spazi marginali, le periferie e i luoghi abbandonati.