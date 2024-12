Al Trianon Viviani, UTE LEMPER E LE NUOVE “PIETRE MILIARI”

Nel teatro della Canzone napoletana la celebre artista tedesca nel recital in cui omaggia Napoli

e i due nuovi incontri della rassegna di letteratura e musica con lo scrittore Fabio Stassi e il compositore Antonio Fresa

Venerdì 13 a sabato 14 dicembre

La programmazione della settimana del Trianon Viviani propone due nuovi appuntamenti della rassegna “Pietre miliari” e il recital di Ute Lemper con un omaggio speciale a Napoli.

Venerdì 13 dicembre, doppio incontro di letteratura e musica del ciclo organizzato in collaborazione con fondazione Premio Napoli – Campania legge. Si inizia alle 19: lo scrittore Fabio Stassi, con “Vrascadù. L’educazione di un lettore”, proporrà la lettura come strumento terapeutico. Alle 20:30, il pianista e compositore Antonio Fresa presenta “L’Arte della Felicità. 6 emozioni per pianoforte”, un viaggio musicale e filosofico nella psiche umana, con la partecipazione straordinaria di Raiz e con Alessandra Sorrentino e Stefano Jorio.

Sabato 14 dicembre, alle 21, Ute Lemper si esibisce per la prima volta nel teatro della Canzone napoletana con “Time Traveler”. In questo recital, che ripercorre oltre quarant’anni di carriera internazionale, l’artista tedesca propone uno speciale omaggio alla tradizione musicale partenopea insieme al Solis string quartet.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.

biglietti

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, oppure online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19. Telefono 081 0128663, email [email protected]

Sito istituzionale teatrotrianon.org