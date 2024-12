Un 2024 denso di iniziative solidali per il Ciofs di Casale Monferrato

Il Ciofs di Casale Monferrato non è la solita scuola professionale, ma è molto di più! Inclusione , formazione e creatività sono il focus dell’attività formativa a cui i ragazzi attingono il loro sapere.”We re CIOFS” un klaim unico che esalta e valorizza le capacità tecnico- pratiche degli allievi di Casale Monferrato. Includere è da sempre l’obiettivo della formazione salesiana, di cui i centri professionali presenti in Italia, si ispirano grazie all’immane operato di Don Bosco. Ciofs è sinonimo di famiglia, di gioia, di ottimismo e soprattutto di dinamismo giovanile caratteristiche dello spirito salesiano, che le scuole di formazione impersonificano. Elementi che i ragazzi trasmettono quotidianamente sia a scuola ,quando sono nei lavoratori di cucina che quando sono presenti agli eventi.

Il Ciofs di Casale Monferrato con alcuni alunni delle classi del biennio ed alcuni alunni di terza e quarta si sono distinti per le loro bravura frutto di competenze e professionalità partecipando al Memorial Cristian Zucconi. Non solo per la preparazione della mise en place delle sale del Castello di Piovera, ma anche in cucina per l’organizzazione della cena di Gala. Abilmente coordinati dal docente di cucina Davide Santacesaria.

A tu per tu con Davide Santacesaria, la cui esperienza al Castello con i ragazzi è stata non solo gratificante dal punto di vista professionale, ma anche umana. “Vedere i ragazzi affrontare un evento di grande spessore con l’entusiasmo e sorriso è sinonimo che noi docenti stiamo facendo al meglio il lavoro di educatori. Quando la scuola riesce a trasformarsi in un luogo dove teoria teoria e pratica si fondono, diventa un posto migliore. La consapevolezza di aver contribuito alla loro formazione non solo come professionisti, ma anche come persone mi riempie di orgoglio e mi spinge a cercare sempre nuove opportunità”.

Franco Oddone Responsabile di Sede di Casale Monferrato è colui che meglio proclama e diffonde la mission dello spirito salesiano a scuola. Afferma: la missione del CIOFS-FP è prendersi cura di giovani e adulti, offrendo loro orientamento, formazione e opportunità di inserimento lavorativo. Il nostro obiettivo è costruire un percorso professionale e culturale che accompagni gli allievi dalla formazione al mondo del lavoro, integrando tradizione e innovazione tecnologica. Visitando il nostro CFP, avrete l’opportunità di scoprire il nostro approccio educativo salesiano, che si riflette in spazi formativi d’eccellenza, come il laboratorio polivalente per la trasformazione alimentare, dedicato alla lavorazione di una vasta gamma di prodotti. Particolare rilievo assume il laboratorio di trasformazione del latte, elemento centrale della nostra Impresa Formativa, dove gli studenti apprendono le migliori tecniche per la produzione di prodotti lattiero-caseari. Un’altra eccellenza è il rinnovato laboratorio di Fabbrica Digitale, una piattaforma unica per sviluppare competenze avanzate nell’automazione industriale e nella lavorazione digitale, offrendo agli studenti un ponte concreto verso le professioni del futuro.

La “Cena del Ringraziamento” il 22 novembre, nella prestigiosa cornice del Salone Orangerie del Castello di Piovera, si è tenuta la “Cena del ringraziamento”, in collaborazione con l’Istituto professionale CIOFS di Casale Monferrato, i cui allievi, fra cucina e sala, hanno reso possibile una serata di alto livello culinario grazie anche ai prodotti donati da Pasta fresca Padovan e Ortofrutta Derizio di Valenza.

Fra i numerosissimi invitati, accolti dall’iconico padrone di casa Conte Niccolò Calvi di Bergolo, anche i consiglieri della Regione Piemonte Silvia Raiteri e Marco Protopapa, il Tenente Colonnello Giovanni Palatini, comandante provinciale dei Carabinieri di Alessandria, la consigliera Giusy Nicolosi in rappresentanza di Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria, l’onorevole Lino Pettazzi, il sindaco di Bassignana, Massimo Barabadoro, quello di Pecetto, Andrea Bortoloni, e di Altavilla Monferrato, Massimo Arrobbio. Immancabili i partner del Memorial Cristian Zucconi: Lions Club Valenza Host e l’Unità territoriale di Valenza di Croce Rossa Italiana, entrambi sempre al fianco dell’associazione nei numerosi progetti e iniziative in favore delle fasce fragili del nostro territorio. Non meno importanti gli eventi che seguiranno : Sicuramente i due eventi clou. Memorial day e car therapy day e mercatini di Natale. Ci sará la presentazione di un libro sulla vita della crocerossina Emanuela Setti Carraro poi una conferenza con Albertina GASPARONI ( già segretaria del presidente Pertini).

“Donare concretamente dove c’è bisogno”

Il Memorial Cristian Zucconi è un’associazione senza scopo di lucro che prende il via nel 2019 a Bassignana operando attivamente nell’Alessandrino.

Opera nella beneficienza, nel sostegno a distanza, nella cessione gratuita di beni e servizi. In particolare, acquista materiali, attrezzature e impianti necessari al miglioramento delle prestazioni dedicate alle persone ospedalizzate e ai loro cari, all’infanzia, al mondo della disabilità. Supporta la realizzazione di interventi anche strutturali e l’acquisto di impianti e attrezzature strumentali destinate alle realtà che, di volta in volta, individua

A tu per tu con Andrea Zucconi” Presidente del Memorial omonimo, il cui compito insieme al suo staff è la trasformazione del dolore in qualcosa di positivo

Si sente di dare un messaggio ai giovani in questo caso agli alunni del CIOFS?

Assolutamente si….

“ Ho visto con i miei occhi lavorare i ragazzi del Ciofs durante la cena del ringraziamento tenutasi nello spettacolare castello di pioverà lo scorso 22 novembre. Sono rimasto stupito dalla loro professionalità, dal loro sentirsi parte di un progetto e questo è stato bellissimo.L’appello che posso rivolgere ai ragazzi è di continuare su questa strada e cosa non da poco , rincorrere i propri sogni… sognate sempre un grande.È solo chi osa potrà riuscirci!

Posso avere una sua dichiarazione sul Memorial qualcosa che non sia già stato scritto?

“Sono molto contento ed orgoglioso dei risultati ottenuti in questo anno trascorso. Il mio staff è motivato e assieme abbiamo voglia di raggiungere obiettivi sempre più interessanti.Già dai primi giorni del 2025 inizieremo la preparazione dei nostri eventi che ci impegneranno per molto tempo ma, allo stesso tempo, sono certo che ci gratificheranno in ugual misura”.