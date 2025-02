Per una cultura della gentilezza e della sostenibilità: nasce l’Associazione “Gentle Green Events”

Mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 17:30, presso Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19, Napoli, si terrà la conferenza di presentazione dell’Associazione “Gentle Green Events”.

In un’epoca segnata dai cambiamenti climatici e da una crescente sensibilità verso la sostenibilità, anche il mondo degli eventi deve evolversi e diventare “green” e “gentile”. La mission dell’Associazione è quella di diffondere e promuovere la cultura della gentilezza e della sostenibilità, ponendo particolare attenzione all’organizzazione di eventi rispettosi dell’ambiente e delle comunità.

Alla conferenza parteciperanno:

* Carmine Maturo, presidente di “Gentle Green Events”;

* Cristina Salvio, vicepresidente di “Gentle Green Events”;

* Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura e Turismo del Comune di Napoli;

* Lorenzo Iorio, assessore alle Attività Produttive, Turismo e Legalità della Municipalità 2 del Comune di Napoli;

* Giovanni Serritelli, presidente di Slow Food Napoli.

L’incontro sarà un’occasione per discutere della necessità di rendere gli eventi una leva per sensibilizzare il pubblico sul tema della sostenibilità, coniugando rispetto per l’ambiente e valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e sociale.

Gentle Green Events nasce come risposta alle sfide del XXI secolo, proponendo un modello innovativo di organizzazione che mette al centro il rispetto per il Pianeta, l’importanza di pratiche inclusive e gentili e la crescita personale degli individui.