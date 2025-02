Al Teatro dei Piccoli di Napoli in scena il teatro di Emergency nel serale del 6 febbraio

La compagnia teatrale di Emergency Ong Onlus salirà sul palco giovedì 6 febbraio nella replica straordinaria delle ore 19.30 con lo spettacolo C’ERA UNA VOLTA LA GUERRA (consigliato dai 14 anni) interpretato da Marco Spallino diretto da Patrizia Pasqui. Fatti, riflessioni, dialoghi e canzoni che cercano di affermare che la guerra non è inevitabile nonostante la storia. “A dimostrarlo sono le vite di alcune persone, più o meno conosciute, che negli anni hanno saputo inceppare il meccanismo della guerra, per un futuro che tenga conto dell’umanità”. L’incasso della serata sarà devoluto a sostegno delle attività di Emergency in Italia e all’estero. Nella stessa data, al mattino, evento speciale per le scuole con lo spettacolo STUPIDORISIKO.

Ancora un appuntamento con il grande cinema di animazione sabato 8 febbraio (ore 11) con la proiezione di Inu-Oh lo spettacolare lungometraggio di Masaaki Yuasa che ha lasciato senza fiato pubblico e critica per l’eleganza delle animazioni e la forza della sua colonna sonora. In concorso nella sezione Orizzonti alla 78° Mostra di Venezia e candidato al Golden Globe come Migliore film d’animazione 2022, sullo schermo il racconto dell’amicizia fra Inu-Oh nato con caratteristiche fisiche singolarissime e Tomona, un suonatore di biwa cieco, che danzano e cantano insieme per raggiungere la verità e cancellare la maledizione che li ha colpiti. Dai 9 anni

Domenica 9 febbraio (ore 11) Alessandro Larocca e Andrea Ruberti della compagnia milanese I Fratelli Caproni ci regalano una serie di gags dal sapore circense in L’OMINO DEL PANE E L’OMINO DELLA MELA. Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, iniziano un viaggio fantasioso all’interno di tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo dell’alimentazione alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti. Gag e pantomime, musica e interazione con il piccolo pubblico anche nella mattina di lunedì 10 febbraio per le scuole.