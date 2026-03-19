Zorloni (Wired Italia), ‘ripensare ‘geografia’ della buona salute’

“Per questa nona edizione di Wired health abbiamo scelto il sottotitolo ‘Beyond’ perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e contribuire a una buona salute”. Lo ha detto Luca Zorloni, direttore Wired Italia, in occasione dell’edizione 2026 di ‘Wired health – Beyond’, l’appuntamento patrocinato dal Comune di Milano e Assolombarda dedicato ai modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari, svoltosi il 18 marzo a Milano.