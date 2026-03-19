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Zorloni (Wired Italia), ‘ripensare ‘geografia’ della buona salute’

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“Per questa nona edizione di Wired health abbiamo scelto il sottotitolo ‘Beyond’ perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e contribuire a una buona salute”. Lo ha detto Luca Zorloni, direttore Wired Italia, in occasione dell’edizione 2026 di ‘Wired health – Beyond’, l’appuntamento patrocinato dal Comune di Milano e Assolombarda dedicato ai modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari, svoltosi il 18 marzo a Milano.

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