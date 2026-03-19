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Meloni: “Mi contestano se parlo e dicono che scappo se non parlo, preferirebbero non esistessi”

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(Adnkronos) – “Quando non parlo, dicono che scappo. Quando parlo, contestano il luogo, il mezzo e pure chi mi intervista. A questo punto il sospetto è uno: che preferirebbero semplicemente che io non esistessi”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una foto scattata nel corso della sua intervista a ‘Pulp podcast’ con Fedez. “Mi spiace, ma su questo non posso accontentarli. Posso però invitarli a una cosa più semplice: guardare la puntata prima di commentarla”, aggiunge la premier. 

 

Meloni è stata ospite di Fedez e Mr. Marra in una puntata speciale di Pulp Podcast, girata in via eccezionale a Roma e disponibile da oggi giovedì 19 marzo alle 13, in cui affronta alcuni dei temi più rilevanti dell’attualità politica e internazionale: il referendum sulla riforma della giustizia, il conflitto in Medio Oriente e il rapporto tra Europa e Stati Uniti all’interno dell’attuale sistema internazionale. 

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