We Make Future 2026: il mondo dell’innovazione atteso a Bologna dal 24 al 26 giugno

We Make Future si conferma il format di riferimento per l’innovazione, l’intelligenza artificiale e il digitale e torna a Bologna per l’edizione 2026. Promuovendo l’incontro tra ricerca, imprese, tecnologia e istituzioni, la manifestazione offre nuove opportunità di crescita e internazionalizzazione alle imprese del Made in Italy e possibilità di partnership e collaborazioni alle aziende che arrivano dall’estero. Presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’evento si terrà dal 24 al 26 giugno 2026 negli spazi di BolognaFiere, dove sono attese oltre 700 realtà tra aziende, startup, PMI innovative, venture capital e investitori internazionali. Il WMF, sempre più orientato al confronto B2b e allo sviluppo di partnership strategiche, farà per tre giorni dell’Italia un hub globale dell’innovazione, accogliendo Big Tech e operatori da oltre 90 Paesi. Un appuntamento chiave per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano e la sua proiezione sui mercati internazionali.

