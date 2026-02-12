Il Sud come destinazione di futuro: a Napoli il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting

Napoli, 25 febbraio 2026 – Non più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione. È questo il cambio di paradigma che fa da sfondo al Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting – X Edizione, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 presso l’IPE Business School di Napoli.

La giornata è il punto apicale del percorso che ha unito le eccellenze accademiche con le eccellenze aziendali territoriali, creando un mix vincente per fare di Napoli e del Mezzogiorno una meta per chi cerca lavoro in aziende visionarie, società che guardano ad un futuro fatto di crescita e investimento su figure professionali di alto livello. L’evento è dedicato, quindi, alla presentazione dei Project Work realizzati dagli studenti in collaborazione con importanti aziende nazionali e rappresenta un momento di sintesi tra formazione avanzata, innovazione nelle Risorse Umane e valorizzazione del territorio. I progetti affrontano temi centrali per l’evoluzione della funzione HR: digitalizzazione dei processi, performance management data-driven, employee engagement, welfare aziendale, talent attraction & retention.

Tra le aziende coinvolte figurano, tra le altre, Camomilla Italia, Ferrarelle Società Benefit, MD S.p.A., d’Amico Shipping Group, Proma Group, Emicenter e Coelmo S.p.A., a testimonianza di un dialogo sempre più concreto tra imprese e sistemi formativi.

Il Graduation Day si configura così non solo come momento celebrativo, ma come spazio di confronto e networking tra studenti, professionisti e aziende, confermando il ruolo del Master come laboratorio di sperimentazione e crescita. Un’esperienza che dimostra come anche dal Mezzogiorno possano nascere modelli HR innovativi, capaci di generare valore e attrarre talenti.

«Il vero messaggio che emerge da questa X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting è un cambio di paradigma culturale e territoriale: il Sud non è più un punto di partenza obbligato, ma una destinazione possibile e credibile per il futuro professionale delle persone.

I Project Work presentati dimostrano che l’innovazione HR oggi passa dall’integrazione tra dati, tecnologia e centralità dell’individuo, ma anche dalla capacità di creare ecosistemi locali forti, connessi e attrattivi. Qui si formano competenze avanzate, si sperimentano modelli organizzativi evoluti e si costruiscono relazioni concrete tra talenti e imprese. Questo Graduation Day racconta un cambiamento già in atto e conferma che il futuro del lavoro può — e deve — passare anche da Napoli e dal Mezzogiorno.»