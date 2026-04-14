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Vinitaly 2026, Campania in primo piano con le sue eccellenze

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Anche la Campania ha preso parte a Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati in programma a Veronafiere dal 12 al 15 aprile. La regione non ha perso occasione per mettere in risalto le sue eccellenze territoriali, sottolineando come siano conosciute ed apprezzate in tutto il mondo. La manifestazione ha convogliato in sè 170 aziende e 2000 etichette, tutte raccolte in uno spazio espositivo di 5.600 mq ispirati all’America’s Cup. Non sono mancate, infine, masterclass, occasioni di confronto ed eventi legati alla sostenibilità e all’enoturismo, presenti soprattutto all’interno delle iniziative del fuorisalone Vinitaly and the City.

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