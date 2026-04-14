Cambio gomme estive: scadenze, regole e sanzioni secondo il Codice della Strada

(Adnkronos) – Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più importanti per gli automobilisti italiani: il cambio degli pneumatici da invernali a estivi. Si tratta di un’operazione che non è solo tecnica, ma anche normativa, regolata dal Codice della Strada.

In Italia, la normativa prevede due finestre stagionali per il cambio gomme invernali: 15 novembre – 15 aprile con obbligo di montare pneumatici invernali o catene a bordo. Il limite è comunque procrastinato fino al 15 maggio, oltre questo limite tutti gli automobilisti dovranno adeguarsi passando ai classici pneumatici estivi.

Chi non rispetta queste disposizioni rischia sanzioni che vanno da 165 a 661 euro, con possibili conseguenze anche sulla patente e, nei casi più gravi, il ritiro della carta di circolazione.

Durante il periodo invernale è consentito montare gomme con un indice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto di circolazione, ma questa deroga non è valida nei mesi estivi. Dal 16 maggio in poi gli pneumatici dovranno essere perfettamente conformi alle caratteristiche omologate del veicolo. In caso contrario si è fuori norma anche se le gomme risultano ancora in buone condizioni e si rischia che la vettura venga “bloccata” con l’impossibilità di circolare regolarmente.

Al di là degli obblighi normativi, il cambio gomme resta un elemento centrale anche dal punto di vista tecnico. L’utilizzo di pneumatici non adatti alla stagione può incidere su aderenza, spazi di frenata e consumi. In fase di cambio gomme è sempre consigliabile chiedere al proprio gommista una verifica dello stato di usura degli pneumatici. La normativa prevede un limite minimo di 1,6 millimetri di battistrada, ma già al di sotto dei 3 millimetrile prestazioni, soprattutto sul bagnato, si riducono sensibilmente, rendendo opportuna la sostituzione anticipata.

Tuttavia esiste una un’alternativa rappresentata dagli pneumatici quattro stagioni (all season), identificati dalla marcatura M+S. Questi possono essere utilizzati durante tutto l’anno, a condizione che rispettino l’indice di velocità previsto dal costruttore.

—

motori

[email protected] (Web Info)