Vinitaly, Serluca: “Siamo molto contenti del risultato di aver unito Vinitaly e America’s Cup”

Al Vinitaly 2026 la Regione Campania punta a valorizzare il proprio sistema produttivo e turistico in vista di un appuntamento internazionale come l’America’s Cup 2027. La presenza di 170 aziende regionali diventa, secondo l’assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, un’occasione strategica di promozione integrata. “Siamo molto contenti del risultato che abbiamo avuto di unire questa importante vetrina che è il Vinitaly, siamo presenti con 170 aziende della regione Campania, all’evento che ci vedrà protagonisti sulla scena internazionale l’anno prossimo nel 2027, che è l’America’s Cup”, ha dichiarato.