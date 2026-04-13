Lupus eritematoso, Mercedes Callori nuova presidente Gruppo Les italiano

(Adnkronos) – Passaggio di testimone alla guida del Gruppo Les italiano Odv. Dopo due mandati al timone dell’associazione per la lotta contro il lupus eritematoso sistemico, dal 2020 al 2026, Rosa Pelissero lascia la presidenza a Mercedes Callori, già vicepresidente e da anni impegnata nel percorso associativo. “Il primo ringraziamento va a Rosa – afferma la neoeletta Callori – In tutti questi anni abbiamo lavorato molto bene insieme e il suo contributo è stato importante anche per il mio percorso personale. So che, con ruoli diversi, continueremo a lavorare bene insieme, e non posso che ribadire la mia gratitudine a lei. Ringrazio anche tutta la squadra che mi ha scelta: insieme proseguiremo il lavoro già avviato sotto la guida di Rosa Pelissero, portando avanti tanti progetti pensati per migliorare concretamente la vita delle persone che, come noi, convivono con il lupus e i loro caregiver”.

Tra i diversi progetti già avviati dall’associazione – riporta una nota – c’è anche ‘Les is more’, che ha consentito di mappare i centri di eccellenza per la cura del lupus in Italia e di far emergere alcune delle principali criticità su cui intervenire. “Abbiamo tanto altro in cantiere – aggiunge Callori – ma per ora sento il bisogno di esprimere gratitudine a tutti i volontari che non mancano di supportarci, a tutti i membri del direttivo e del consiglio scientifico, sia a quelli già presenti da tempo che ai nuovi entrati nella squadra”.

Romana, attiva nel Gruppo Les italiano Odv dal 2010, Callori è stata prima referente del gruppo del Lazio e, dal 2013, componente del consiglio direttivo. Ha inoltre partecipato a tavoli istituzionali e firmato lavori scientifici che hanno coinvolto l’associazione. E’ stato rinnovato anche il direttivo del Gruppo Les: Lucia Coppola è la nuova vicepresidente con funzione di tesoriera. Si aggiungono alla squadra: Francesca Marchiori, già volontaria e membro dello staff di Lupus Europe, ed Elisa Iarlori, associata da diversi anni e volontaria attiva da qualche anno anche per la comunicazione social. Sono state confermate: Lucia Di Bernardo, con funzione di segretario; Letizia Ditaranto, Roberta Brusadelli, e Pelissero con il ruolo di Past President. Nel consiglio scientifico entra Franco Franceschini, già responsabile della Reumatologia degli Spedali Civili di Brescia. Sono stati riconfermati Lorenzo Emmi, immunologo e Davide Montin, pediatra reumatologo.

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