IT: Savoca (Yubiq), ‘sviluppo organizzazioni passa da rapporto virtuoso tra persone e tecnologie’

“Il tema del format di quest’anno è estremamente interessante perché, secondo me, centra un punto cruciale: la crescita dell’organizzazione e lo sviluppo passa dal rapporto virtuoso tra le persone e le tecnologie. È ormai tramontata l’era in cui l’utente ha il solo ruolo passivo verso sistemi informativi e, oggi, chiede sempre più libertà e la possibilità di utilizzare la propria professionalità, le proprie competenze e la creatività. E noi pensiamo di poter dare il nostro contributo concreto a questa trasformazione. Uno dei problemi che vediamo oggi è che le informazioni e i dati sono poco interconnessi. La nostra ambizione è quella di collegare tutto ciò che è scollegato”. Lo ha detto Maurizio Savoca, senior director Value proposition & pre-sales Yubiq, intervenendo oggi all’edizione 2026 del Forum IT & Intelligence , organizzata da Comunicazione Italiana a Milano e dedicata alla relazione tra persone e tecnologie all’interno delle organizzazioni.