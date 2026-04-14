Video

Fumo: presentato a Roma lo studio Logista-Ipsos sul fenomeno dell’illegalità

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Il mercato illecito dei prodotti da fumo in Italia vale oggi 1,2 miliardi di euro, coinvolgendo quasi due milioni di consumatori attratti da canali non ufficiali che mettono a rischio la salute e l’economia. Questo fenomeno sottrae all’Erario 690 milioni di euro annui e minaccia oltre 6mila posti di lavoro nella filiera legale. Sono solo alcuni dei dati (relativi al 2025) emersi dall’indagine presentata a Roma ‘Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità’, condotta da Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita e Ipsos Doxa.

Potrebbe interessarti

Vinitaly 2026, Campania in primo piano con le...

Giornata emofilia, l’appello di FedEmo a Roma: manca...

L’Ungheria di Magyar: Ue, Ucraina e la de-orbanizzazione

Vinitaly, Serluca: “Siamo molto contenti del risultato di...

Salute, Corazza (Apiafco) ‘psoriasi non è contagiosa ma...

Vinitaly, Maraio: “Turismo enogastronomico leva strategica, investiamo su...

Salute: Merzagora (Onda), ‘psoriasi colpisce il 3% italiani...

Vinitaly, Bonavitacola: “Vino campano è già trainante, l’America’s...

Salute, Borghi (Sidemast): ‘psoriasi malattia sistemica che va...

IT: Savoca (Yubiq), ‘sviluppo organizzazioni passa da rapporto...