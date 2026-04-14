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Vinitaly, Maraio: “Turismo enogastronomico leva strategica, investiamo su filiere e identità dei

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“Mettere insieme questo sistema significa investire su un settore che ha grandi potenzialità economiche e per il futuro della nostra regione”. Al Vinitaly 2026 l’assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, rilancia la strategia regionale sul turismo enogastronomico come leva di sviluppo e valorizzazione dei territori. “La filiera del turismo enogastronomico rappresenta una leva strategica di sviluppo importante per la nostra regione che si caratterizza come unicum straordinario, fascia costiera straordinaria conosciuta nel mondo, flussi turistici ormai consolidati, ma con aree interne che sono ricche di attrattori culturali, turistici e soprattutto di prodotti enogastronomici”, ha dichiarato Maraio.

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