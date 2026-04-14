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Salute: Merzagora (Onda), ‘psoriasi colpisce il 3% italiani ma è ancora sottovalutata’

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“L’impegno della Fondazione Onda nei confronti della psoriasi nasce dalla consapevolezza che si tratta di una patologia che riguarda il 2-3% della popolazione. È una condizione spesso sottovalutata, ridotta a un semplice problema della pelle, quando in realtà è una problematica sistemica. Da qui l’impegno dell’11 marzo scorso: un Open day della psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa per fornire servizi gratuiti e accogliere le persone affette da questa patologia”. Lo ha detto Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets, alla presentazione dei risultati dell’Open day sulla psoriasi promosso in collaborazione con Sidemast e con il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza).

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