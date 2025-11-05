Tumori: Girelli (Pd), ‘servono maggiori investimenti per contrasto tumore prostata’

“Fare una diagnosi precoce del tumore alla prostata è importante. Avere una rete capillare sul territorio per una presa in carico delle persone affette dalla stessa patologia lo è altrettanto. Cosa devono fare le istituzioni? Innanzitutto, una campagna di informazione e sensibilizzazione, dove si illustra che gli screening non sono una noia; successivamente bisogna avere una capacità di presa in carico in maniera capillare”. Serve “un cambio di approccio in cui si mette al primo posto la programmazione dei bisogni”, cosa che “presuppone una formazione diversa del personale sanitario, un coinvolgimento del terzo settore e maggiori investimenti”. Lo ha detto Gian Antonio Girelli, membro della XII Commissione Affari Sociali, all’incontro con i giornalisti sul tema ‘Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico’ che ha promosso presso la sala stampa della Camera dei deputati.