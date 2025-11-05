Tumori: oncologo Procopio, ‘Prostate cancer unit garantisce presa in carico a 360 gradi”

“Il tumore alla prostata è la patologia oncologica con l’incidenza più elevata negli uomoni nel nostro Paese. Gestione complessiva della patologia a 360°, presa in carico e lavoro in team o lavoro multidisciplinare: questo vuol dire prostate cancer Unit. Questi modelli organizzativi prevedono figure di specialisti, ma anche figure che sono a supporto nell’interpretazione diagnostica e nella strategia di trattamento. La messa insieme di queste competenze garantisce oggi la presa in carico a 360 gradi, la gestione ottimale e adeguata del paziente”. Lo ha detto il direttore Programma prostata e della struttura dipartimentale di oncologia medica genitourinaria, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, Giuseppe Procopio, partecipando all’incontro con la stampa ‘Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico’ che si è svolta alla sala stampa della Camera dei deputati.