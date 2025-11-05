Video

Tumori: oncologo Procopio, ‘Prostate cancer unit garantisce presa in carico a 360 gradi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il tumore alla prostata è la patologia oncologica con l’incidenza più elevata negli uomoni nel nostro Paese. Gestione complessiva della patologia a 360°, presa in carico e lavoro in team o lavoro multidisciplinare: questo vuol dire prostate cancer Unit. Questi modelli organizzativi prevedono figure di specialisti, ma anche figure che sono a supporto nell’interpretazione diagnostica e nella strategia di trattamento. La messa insieme di queste competenze garantisce oggi la presa in carico a 360 gradi, la gestione ottimale e adeguata del paziente”. Lo ha detto il direttore Programma prostata e della struttura dipartimentale di oncologia medica genitourinaria, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, Giuseppe Procopio, partecipando all’incontro con la stampa ‘Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico’ che si è svolta alla sala stampa della Camera dei deputati.

Potrebbe interessarti

Rotocalco n° 44 del 5 novembre 2025

Tumori:  Talmelli (Europa Uomo), ‘per contrasto cancro prostata...

Tumori: Girelli (Pd), ‘servono maggiori investimenti per contrasto...

Accordo sul clima in vista della Cop30

Eicma 2025: David Castera, ‘tutta la storia della...

Eicma 2025: Cianetti (Ducati Motor Holding), ‘un onore...

La battaglia per Pokrovsk, Zelensky va a visitare...

Eicam, Faget (Aixam), ‘nel 2025 prevista una crescita...

Eicma: Aixam Mega continua a crescere in Italia

Tech: Controllo, sicurezza, tranquillità. Ring Intercom Video arriva...