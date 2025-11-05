Tumori:  Talmelli (Europa Uomo), ‘per contrasto cancro prostata serve azione di tutti’

“Il tumore della prostata non è solamente biologia ma colpisce anche la persona” nella sua interezza, “l’intimità e il senso di virilità dell’uomo. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo chiunque parlasse di tumore della prostata” fosse in un certo senso deriso, “ma attualmente non è così”,. Serve però “un’azione concertata tra gli elementi della comunicazione classica, la parte scientifica, le associazioni dei pazienti e le istituzioni”. Lo ha detto il presidente di Europa Uomo, Claudio Talmelli, all’incontro con i giornalisti sul tema delle strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico.