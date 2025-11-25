Video

Sergio Caputo: “Sanremo? Grazie, vado alle Hawaii”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Dal festival che non lo prenderebbe mai perché “non ho followers e non vengo da un talent” alla musica di oggi,  scritta solo “per ottenere visibilità e poi fare altro, andando a fare soldi da un’altra parte e in un altro modo”, fino all’ironia “che mi ha salvato più volte la vita”. Tra jazz, swing e battute brillanti, Sergio Caputo si confessa all’Adnkronos, forte del grande successo del live all’Auditorium Parco della Musica di Roma in cui ha fatto sognare i fan nostalgici e i giovani appassionati. L’artista, indimenticato interprete di pezzi ‘cult’ della musica italiana come  ‘Un sabato italiano’ e ‘Garibaldi Innamorato’, ha poi regalato in esclusiva una mini jam session negli spazi dell’Adnkronos.

Potrebbe interessarti

Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra:...

Sanità: Giannotti (Forum Risk Management), ‘premiamo aziende più...

Sanità: Cartabellotta (Fondazione Gimbe), ‘necessario progressivo rifinanziamento pubblico’

Sanità: Mantoan (Pederzoli), ‘5 milioni di italiani senza...

Sanità: Mantoan (Pederzoli), ‘5 milioni di italiani senza...

Sanità: Torre (Usl Toscana Sud Est), ‘fondamentale informazione...

Flavio Cobolli, dal calcio al tennis e il...

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Coca-Cola presenta la festa...

Rewriters Fest 2025, premiate le realtà che riscrivono...

Il 29 e 30 novembre “Mr. Parkinson” è...