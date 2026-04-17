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Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’

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“Le locazioni turistiche rappresentano solo una quota limitata del mercato, circa un decimo del totale. Spesso i proprietari scelgono questa formula per tutelarsi dal rischio di morosità e dalle difficoltà legate agli sfratti: è più un tema di fiducia che di reale carenza di abitazioni”. Sono le parole di Paolo Di Leonardo, Ufficio Studi SoloAffitti e Area Manager Centro Sud, intervenendo al Senato in occasione di RentVolution, l’iniziativa dedicata all’evoluzione del mercato delle locazioni, durante la presentazione del 17° Rapporto sulle locazioni di SoloAffitti.

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