Sanità: Castellone ‘in manovra poche risorse per specialisti ambulatoriali e territorio’

“In questa legge di bilancio c’è molto poco per gli specialisti ambulatoriali e, in particolare, per il territorio. Come opposizione abbiamo inserito un pacchetto di emendamenti che punta a chiedere più assunzioni, superando anche il vincolo legato ai parametri del 2004, a valorizzare i professionisti della sanità, svincolando gli aumenti contrattuali al rinnovo dei contratti, e a pensare a nuovi modelli di organizzazione territoriale”. Lo ha detto Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, al 57esimo Congresso nazionale specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma