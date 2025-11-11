Video

Vacarini (Unipol), ‘Uscire dalla polarizzazione per parlare ai giovani con linguaggi nuovi’

by Adnkronos
“Un gruppo come il nostro deve imparare a comunicare anche alle nuove generazioni, utilizzando i loro linguaggi e strumenti. iIlegacy media devono uscire dalla logica della polarizzazione per recuperare il dialogo con i giovani” ha dichiarato Fernando Vacarini, responsabile media relations, corporate reputation and digital PR Gruppo Unipol, in occasione del Brand Journalism Festival 2025 che si è tenuto al Talent Garden di Roma. L’evento ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile.

