Vacarini (Unipol), ‘Uscire dalla polarizzazione per parlare ai giovani con linguaggi nuovi’

“Un gruppo come il nostro deve imparare a comunicare anche alle nuove generazioni, utilizzando i loro linguaggi e strumenti. iIlegacy media devono uscire dalla logica della polarizzazione per recuperare il dialogo con i giovani” ha dichiarato Fernando Vacarini, responsabile media relations, corporate reputation and digital PR Gruppo Unipol, in occasione del Brand Journalism Festival 2025 che si è tenuto al Talent Garden di Roma. L’evento ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile.