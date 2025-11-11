Video

Sanità: Ciancitto (Fdi), ‘potenziare medicina del territorio e specialistica ambulatoriale’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Dobbiamo senza dubbio potenziare la medicina del territorio e la medicina specialistica ambulatoriale, solo così possiamo migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, mettendo al centro non il paziente ma la persona. Abbiamo stanziato già 250 milioni di euro annui per la medicina del territorio ma non bastano, dunque faremo altri investimenti. Il percorso giusto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie per dare risposta alla persona è quello di potenziare la medicina del territorio”. Così Francesco Ciancitto, deputato di Fdi e membro della Commissione Affari sociali e sanità della Camera, intervenendo al 57° Congresso specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, a Roma.

