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Salute: miopia, Allamprese (Apmo) ‘diagnosi precoce nei bambini per evitare problemi gravi’

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“La miopia deve essere diagnosticata il prima possibile, perché una diagnosi precoce permette di intervenire in modo efficace e di evitare che possa diventare un problema più serio in età adulta”. Lo ha detto Michele Allamprese, direttore esecutivo di Apmo, l’Associazione pazienti malattie oculari intervenendo all’evento organizzato da EssilorLuxottica a Milano per il lancio della nuova versione di lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2.0, progettate per rallentare la progressione della miopia nei bambini.

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