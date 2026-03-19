Salute: miopia, Barzaghi (EssilorLuxottica) ‘migliorare stile vita e usare lenti specifiche’

“Siamo di fronte a un’espansione della miopia tra bambini e giovani. Sebbene i fattori genetici abbiano un peso, lo stile di vita gioca un ruolo determinante. Se da un lato lo stile di vita può essere migliorato, dall’altro oggi la tecnologia ci viene in soccorso con lenti specifiche: nel nostro caso, le lenti Stellest capaci non solo di correggere il difetto visivo, ma anche di agire sul contenimento della progressione miopica nel tempo”. Così Alessandra Barzaghi, marketing director di EssilorLuxottica, intervenendo a Milano all’evento di presentazione della nuova versione delle lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2.0 prodotte e progettate dal gruppo per rallentare la progressione della miopia nei bambini.