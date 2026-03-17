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Salute, Minasi (Lega): “Lavorare sulla prevenzione per ridurre i casi di demenza”

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“Le malattie degenerative neurologiche colpiscono oltre 3 miliardi di persone al mondo, come sottolineato dai numeri dell’Organizzazione mondiale della sanità, e sono la principale causa di cattiva salute. Il nostro compito è quello di lavorare sulla prevenzione, poiché le ultime evidenze scientifiche ci dicono che se si interviene in maniera preventiva su un significativo numero di demenze, si possono prevenire o comunque ritardare nel tempo. Corretti stili di vita possono portare a ridurre i casi di demenza e di malattie neurodegenerative”. Queste le parole della senatrice Tilde Minasi, presente in occasione della Brain Awareness Week, durante la quale Società Italiana di Neurologia, Croce Rossa Italiana e Fondazione Aletheia hanno promosso un accordo per favorire la prevenzione neurologica attraverso stili di vita salutari e una corretta alimentazione.

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