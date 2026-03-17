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Salute, Gasbarrini (Aletheia): “Alimentazione naturale per non far crescere il microbiota

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“Nel nostro apparato digerente entrano la totalità degli alimenti che devono essere digeriti, assorbiti e anche metabolizzati dal microbiota intestinale, un organo strettamente strutturato sulla base di quello che noi mangiamo quando siamo piccoli. Si è scoperto che l’alimentazione controlla il sistema immunitario che a sua volta è controllato da una serie di apparati che vivono nel nostro cervello, il grande controller del funzionamento. Se noi abbiamo un’alimentazione scorretta, ricca di alimenti ultraformulati, ultraprocessati, diamo il là ad un’alimentazione non naturale e facciamo crescere un microbiota infiammatorio che è un driver importantissimo di infiammazione intestinale”. Queste le parole di Antonio Gasbarrini, presidente del comitato scientifico della Fondazione Aletheia, intervenuto in occasione della Brain awareness week, durante la quale Società italiana di neurologia, Croce Rossa Italiana e Fondazione Aletheia hanno promosso un accordo per favorire la prevenzione neurologica, attraverso stili di vita salutari e una corretta alimentazione.

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