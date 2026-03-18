Salus tv n° 11 del 18 marzo 2026

In questo numero: Presentata alla Camera prima campagna ‘Colite Ulcerosa, Io Esco’ Sin, Croce Rossa e Fondazione Aletheia promuovono la salute del cervello All’università Tor Vergata di Roma la clinica oculistica temporanea ‘Campus visivo’ Giornata disturbi alimentari, la nutrizionista Grieco: “Si può guarire. Fondamentale approccio multidisciplinare e soprattutto chiedere aiuto” E ancora Cancro del seno iniziale, ribociclib rimborsato anche in adiuvante Nasce il gruppo di lavoro su insonnia e altri disturbi del sonno Tumore ovarico, nuove terapie aprono prospettive: esperti a confronto a Sorrento A Roma la tavola rotonda che accende i riflettori sulla steatosi epatica A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Agosti (Sin), la lettura ad alta voce in terapia intensiva neonatale va promossa. Migliora il neurosviluppo dei nati pretermine