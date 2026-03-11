Video

Rotocalco n° 10 dell’11 marzo 2026

Nautica: filiera strategica per Made in Italy, 13 mld di valore aggiunto nel 2024; Cybersec 2026: a Roma la quinta edizione mette al centro cybercrime e cyberwar; Scuola: il progetto FiberCop di formazione e orientamento raggiunge Monterotondo; Philip Morris Italia, “Sigarette nei musei entro il 2035, ampliato portafoglio prodotti smoke-free”; Parità di genere, 36% di assunzioni al femminile nel 2025 per Terna; Premio Film Impresa, quarta edizione al Cinema Quattro Fontane di Roma; Giovani: debutta a Milano LabiRingo, l’installazione immersiva di Ringo che dà valore alla collaborazione; ‘SquisITA’ di Metro fa tappa a Pescara: eccellenze abruzzesi protagoniste.

