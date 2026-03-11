Tecnologia, Passadore (Asus): “Le aziende apprezzano assistenza on-site”

“Per un’azienda il servizio post-vendita è fondamentale. Noi offriamo un servizio di assistenza on-site, se si guasta un notebook andiamo a ripararlo in azienda o in casa dell’utente. Abbiamo scelto di dare due anni di garanzia sulla batteria perché riteniamo che, sebbene si tratti un bene di consumo, in un ciclo di vita il notebook deve essere coperto dai due anni di utilizzo”. Lo ha detto Alessandro Passadore, Country Product Manager di Asus Business, durante la presentazione del nuovo ExpertBook Ultra, notebook pensato per il segmento B2B e progettato per definire il futuro del mobile computing nell’era dell’intelligenza artificiale. Durante l’incontro è stato possibile per fare il punto sulle novità che offre l’intelligenza artificiale e sui cambiamenti del mercato.