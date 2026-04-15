Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’

“Le liste d’attesa sono uno dei fenomeni più gravi che abbiamo in questo momento e purtroppo stanno portando il Servizio sanitario nazionale verso la sconfitta. Abbiamo perso il treno per poter potenziare il territorio di attività specialistica e senza gli specialisti diventa impossibile prendere in carico altri pazienti, bisogna invertire la rotta immediatamente investendo sui professionisti”. Sono le parole di Antonio Magi, segretario generale Sumai Assoprof, intervenuto al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.