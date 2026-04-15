Video

Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Le liste d’attesa sono uno dei fenomeni più gravi che abbiamo in questo momento e purtroppo stanno portando il Servizio sanitario nazionale verso la sconfitta. Abbiamo perso il treno per poter potenziare il territorio di attività specialistica e senza gli specialisti diventa impossibile prendere in carico altri pazienti, bisogna invertire la rotta immediatamente investendo sui professionisti”. Sono le parole di Antonio Magi, segretario generale Sumai Assoprof, intervenuto al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

Potrebbe interessarti

Vinitaly 2026: Ismea racconta la leadership globale del...

Salute, prevenzione e risorse: le sfide sul tavolo...

Sanità: Filippini (Sanofi), ‘farmaceutica al centro per sanità...

Sanità: Sereni (Pd), ‘Più investimenti e cambio di...

Zelensky avverte: “Possibile nuovo e massiccio attacco contro...

Farmacie: Gemmato, ‘prestazioni base in 20mila strutture pubbliche...

Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste...

Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e...

Una sfida per la sanità spiegata in 30...

Economia: Mulè (Fi), ‘Valorizzare 47mila dimore storiche con...