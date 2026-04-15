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Vinitaly 2026: Ismea racconta la leadership globale del settore tra nuove opportunità e rischi

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Il vino italiano conferma la leadership sui mercati internazionali, sostenuto da qualità e domanda di prodotti a indicazione geografica. Al centro anche il nuovo bando OCM Promozione per la campagna 2026-2027, più inclusivo e semplificato per le imprese. Restano però le criticità legate ai cambiamenti climatici e alla gestione del rischio: nonostante gli alti valori assicurati, la diffusione delle polizze è ancora limitata e disomogenea. Questi i principali temi discussi all’interno degli incontri organizzati da Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, nel contesto del Vinitaly 2026.

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