Sony annuncia il film d’animazione di Bloodborne

(Adnkronos) – Sony Pictures ha ufficializzato lo sviluppo di un adattamento cinematografico animato dedicato a Bloodborne, il titolo cult che ha ridefinito l’immaginario gothic-horror su console. Il progetto sarà caratterizzato da un approccio maturo, confermato dalla classificazione VM14, necessaria per trasporre con fedeltà le atmosfere violente e oscure che hanno reso celebre il videogioco originale. Il presidente di Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Sanford Panitch, ha dichiarato che l’obiettivo primario rimane la conservazione dello spirito autentico della produzione, garantendo un’esperienza in linea con le aspettative degli appassionati.

La realizzazione del lungometraggio vedrà il coinvolgimento di PlayStation Productions e Lyrical Animation, con la partecipazione di Sean McLoughlin, meglio conosciuto come Jacksepticeye e youtuber da 31 milioni di iscritti, nel ruolo di co-produttore. Il finanziamento sarà gestito da Sony Pictures insieme a Lyrical Media, società controllante dello studio di animazione. Questa sinergia tra diverse realtà produttive mira a consolidare il percorso di Sony nella trasformazione delle proprie proprietà intellettuali videoludiche in prodotti per il grande schermo, affidandosi a figure che conoscono profondamente il materiale di partenza.

Pubblicato originariamente su PlayStation 4 il 24 marzo 2015, Bloodborne rappresenta uno dei vertici creativi di FromSoftware e della divisione Sony Interactive Entertainment. L’opera ha saputo conquistare il pubblico grazie a un sistema di combattimento punitivo e a una direzione artistica marcatamente vittoriana. A oltre dieci anni dal debutto, l’annuncio di un film d’animazione segna un passaggio significativo per un franchise che, pur essendo rimasto legato a un unico capitolo videoludico, continua a esercitare una forte influenza sull’immaginario collettivo dei giocatori in tutto il mondo.

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