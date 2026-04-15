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Sanità: Filippini (Sanofi), ‘farmaceutica al centro per sanità sostenibile e innovativa’

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“Questo talk cade in un momento importante poiché siamo di fronte ad un quadro di grande complessità. Le aziende farmaceutiche innovative come Sanofi hanno un ruolo strategico fondamentale, dobbiamo collaborare con il Sistema sanitario nazionale e con il governo affinché la sanità sia sostenibile e ci sia accesso all’innovazione. L’opportunità del Testo unico promosso dal sottosegretario Gemmato è unica, può rimettere la farmaceutica al centro come motore della crescita e della sostenibilità del nostro paese ma per rendere l’innovazione sostenibile bisogna puntare sulla prevenzione”. Lo afferma Fulvia Filippini, public affairs head Sanofi Italia, nel suo intervento al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

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