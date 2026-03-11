Video

A Roma i risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio di Unhate Foundation

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Presentati a Roma i risultati di “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione”, lo studio sulla fragilità dei giovani italiani tra i 13 e i 24 anni condotto dall’Osservatorio permanente di Fondazione Unhate. Si tratta di una ricerca, guidata dal Prof. Mauro Magatti e realizzata da un team multidisciplinare di Fondazione Poetica per la Generatività Sociale, che si è posta l’obiettivo di analizzare le reazioni dei ragazzi a un contesto contemporaneo, caratterizzato da opportunità e libertà senza precedenti, mettendo in luce quattro profili generazionali e individuando le direzioni di azione per sostenere attivazione, benessere e protagonismo giovanile, con particolare attenzione al ruolo della scuola e delle esperienze extracurriculari.

Potrebbe interessarti

Rotocalco n° 10 dell’11 marzo 2026

Tecnologia, Passadore (Asus): “Le aziende apprezzano assistenza on-site”

Tecnologia: le aziende cercano longevità, ai e assistenza...

Steatosi epatica, Germani (Aisf): Più a rischio pazienti...

Prometeo yv n° 10 dell’11 marzo 2026

Salute: a Roma la tavola rotonda che accende...

Salute, Murelli (Lega): “Diagnosi precoce di steatosi epatica...

Parità di genere, Schifone (FdI): “Rafforzare presenza femminile...

La Russa: “Le donne nella scienza sanno cogliere...

Bernini (Fondazione Bracco): “Impegnati in campagna culturale per...