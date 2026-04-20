Anantara Concorso, alla Maserati V4 Sport Zagato il premio ‘Best in Show’

(Adnkronos) – Si è conclusa nel migliore di modi con la vittoria come “migliore automobile del Concorso” la partecipazione di Maserati alla prima edizione di Anantara Concorso Roma. Il riconoscimento, fra i tanti assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Adolfo Orsi jr. e composta da personaggi come Jean Todt, è andato alla Maserati V4 Sport Zagato che ha conquistato la targa di ‘Best in Show’ in quello che si è subito imposto come un appuntamento chiave del motorismo d’epoca di altissimo livello.



L’evento internazionale dedicato all’eccellenza italiana ha visto la partecipazione di 70 vetture, tra le più rare e prestigiose, provenienti da tutto il mondo ed esposte nel cuore di Villa Borghese, presso Casina Valadier: fra queste il ‘Best in Show’ è andato a una vettura proposta in condizioni impeccabili che esaltavano la unicità del suo progetto, quello di una sportiva spinta da un 16 cilindri da 4 litri, ottenuto dall’unione di due otto cilindri in linea derivati dalla Tipo 26B. Quella dell’esemplare esposto a Roma è una storia complessa (fra i suoi proprietari anche il professor Riccardo Galeazzi, medico del papa) con il propulsore della V4 che a settembre 1929 aveva stabilito il record mondiale sui 10 km, viaggiando a oltre 246 km/h su una strada non asfaltata, trapiantato su un telaio 4002 allungato.

Ma la spettacolare V4 è stata solo uno dei tanti capolavori su quattro ruote (forte la presenza Ferrari, ma anche Alfa Romeo, Lancia, Siata e altri nomi iconici del nostro motorismo) che hanno sfilato a Roma in un appuntamento che- ha spiegato Orsi – “ho ideato perché mi sembrava mancasse nel nostro paese un concorso di eleganza solo per vetture italiane, caratteristica che resterà anche per le prossime edizioni”. “L’obiettivo era di creare un evento in grado di attrarre i collezionisti più importanti al mondo in una città come Roma che può offrire esperienze uniche. Il riscontro non è mancato – ha aggiunto – e abbiamo già definito le date della prossima edizione, che si terrà dall’1 al 4 aprile 2027”.

Quanto a Maserati oltre alla presenza in qualità di Official Partner, il marchio del Tridente si è distinto per l’esposizione di alcune vetture iconiche: la Tipo 26B (1927), appartenente al Mauto (Museo Nazionale dell’Automobile Torino), la A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina (1954), appartenente alla Collezione Maserati Umberto Panini, e la 3500 GT Convertibile Vignale prototipo (1959) di un cliente privato, iscritta al concorso e recentemente certificata dal team di Maserati Classiche. Ma all’evento romano hanno preso parte altre preziose vetture Maserati di collezionisti privati, tra cui applunto la V4 Sport Zagato di proprietà del collezionista Lawrence Auriana, la 3500 GT Vignale Spider (1959 – 1963), 3500 GT Vignale Spider “prototipo” (1959) e Ghibli SS (1970). Un percorso suggestivo, che si inserisce nel più ampio programma dedicato al centenario del Tridente, l’iconico simbolo che esordì il 25 aprile del 1926 sul cofano della Tipo 26 schierata alla 17° Targa Florio.

A completare la presenza di Maserati all’Anantara Concorso Roma 2026, due supersportive che incarnano nella forma più pura la visione contemporanea del Tridente. La prima era la MCPURA, esposta nel colore di lancio AI Aqua Rainbow della collezione Fuoriserie e contraddistinta per monoscocca in fibra di carbonio, motore V6 Nettuno da 630 CV, portiere Butterfly e, per la versione Cielo, tetto in vetro elettrocromatico retrattile. Al suo fianco la GT2 Stradale, nata come versione omologata per la strada della Maserati GT2 da competizione, è invece la più potente Maserati con motore termico guidabile su strada: 640 CV erogati dal V6 Nettuno, scatto da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e velocità massima superiore a 320 km/h.

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